Hiv-Aids, al Goretti di Latina 15 nuove diagnosi e 6 morti negli ultimi 12 mesi

LATINA – Sono state 15 le nuove diagnosi di infezione da Hiv (rispetto alle 29 dell’anno precedente) a fronte però di una riduzione del 50% dei test e in genere degli interventi di prevenzione dovuta alla pandemia.

I nuovi pazienti sono maschi, principalmente ragazzi, il più giovane ha 29 anni, il più grande 49, solo il 20% è donna, e si sono infettati nel 50% per trasmissione sessuale arrivando alla diagnosi tardivamente, in situazione definita di immuno-deficit.

“Nella popolazione di 500 pazienti contagiati dall’Hiv e seguiti nel Centro di Riferimento Aids del Goretti di Latina che in questi anni si è andato ampliando, il 99% è in trattamento antiretrovirale efficace. Quest’anno le nuove diagnosi si sono ridotte a causa degli effetti della pandemia e negli ultimi 12 mesi si sono registrati anche 7 decessi di cui 6 dovuti ad eventi Aids”.

Il punto è stato fatto dalla dottoressa Raffaella Marrocco nella Giornata Mondiale per la lotta all’Aids con un evento serale che si è svolto in streaming per “non dimenticare” che non esiste solo il Covid. All’evento ha partecipato anche la neo-rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni.

I DATI DALLA VOCE DELLA DOTTORESSA MARROCCO –

ALCUNE INFO – Il Centro di riferimento per le Malattie Infettive dell’Ospedale S.M. Goretti si trova in Via Canova

TEL: 0773-655 3773/3383/3382

ACCESSO DIRETTO (senza impegnativa, senza appuntamento)

GIORNIE ORARI: dal lunedi al venerdì dalle 7.30 alle 14.00

COUNSELLING: SI

TEST GRATUITO: SI