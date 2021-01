Investito da un treno a Cisterna, quarantenne portato via con l’eliambulanza

CISTERNA – Un quarantenne è stato colpito da un treno di passaggio alla stazione di Cisterna. Violento l’impatto e l’uomo, che si trovava poco oltre la banchina, è stato soccorso dal 118 e portato via in eliambulanza. E’ accaduto oggi pomeriggio intorno alle 14. Non si conoscono le condizioni del ferito che al momento dell’arrivo degli operatori sanitari era cosciente.

Il traffico ferroviario è stato sopseso sulla linea Roma – Formia con rallentamenti fino a 120 minuti.

Le autorità competenti sono i sul posto per svolgere i necessari accertamenti e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.