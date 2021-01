La scomparsa dell’ex sindaco Leccese, il Mef ne ricorda l’impegno

GAETA – Oggi è lutto cittadino a Gaeta per la scomparsa dell’ex sindaco Quirino Leccese spentosi al Goretti dove era ricoverato per le conseguenze del covid. Le bandiere sono a mezz’asta così come ha disposto un’ordinanza del sindaco Cosmo Mitrano che lo ha ricordato con parole di profondo dolore.

Tanti i sentimenti di cordoglio espressi da più parti, e in una nota dal Movimento federalista europeo ne ricorda la figura: “Abbiamo conosciuto bene il suo impegno culturale, politico e istituzionale, ne abbiamo apprezzato e goduto il privilegio anche nella nostra azione quotidiana per la costruzione dell’unità europea. Proprio questo aspetto ci ha sempre affascinato di Quirino, la sua militanza per gli Stati Uniti d’Europa fatta col metodo scientifico, dotato, in aggiunta, di passione e capacità di coinvolgere nei ragionamenti. Lo ricordiamo con noi tutti nelle passeggiate a Ventotene, Patria del Manifesto di Ventotene, di quel documento fondante l’Unione europea, che avremmo voluto ricordare con lui, in questo anno che è l’80° dalla redazione, avvenuta durante il confino fascista sull’isola pontina nel 1941 e scritto da Spinelli e Rossi con la collaborazione di Colorni. Lo porteremo sempre con noi, nei prossimi appuntamenti, certi che la sua guida non si esaurirà nel ricordo ma ci condurrà nella realizzazione della piena consapevolezza, anche nella nostra provincia, della necessità di quel salto culturale in senso sovranazionale che la sua esperienza ne è testimonianza”, si legge in una nota del Mef.