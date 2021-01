La Top Volley riceve Verona sul campo di Cisterna

CISTERNA DI LATINA – Prima partita in casa del 2021 per la Top Volley Cisterna nel campionato di Superlega Credem Banca. Domani, la formazione pontina di coach Boban Kovac, riceverà la visita dell’NBV Verona: il match è anticipato alle ore 17:00 e verrà trasmesso in diretta streaming su Elevensports. La formazione pontina è in cerca dei primi punti nel girone di ritorno e, più in generale, di uno squillo che possa riportare un po’ d’entusiasmo visto che la Top Volley è reduce anche dallo stop del 6° turno di ritorno a Monza. Verona è una formazione in salute che ha raccolto sei punti negli ultimi due turni del girone di ritorno, superando prima Vibo, poi Milano: i precedenti sorridono agli scaligeri, avanti per 24 vittorie a 10.

«Sul periodo che stiamo attraversando è stato già detto abbastanza, quindi mi piacerebbe che ci concentrassimo unicamente sul nostro avversario che sarà Verona – taglia corto Oreste Cavuto, schiacciature della Top Volley Cisterna – Una partita che deve essere affrontata con la giusta mentalità e con la fame della vittoria che manca davvero da tanto».

GLI ASSENTI – In questa sfida la Top Volley non avrà a disposizione il palleggiatore Seganov, impegnato in Israele con la Nazionale della Bulgaria nelle qualificazioni ai campionati europei, stesso discorso per per Asparuhov che non sarà a disposizione di Stoytchev per lo stesso motivo, inoltre non sarà disponibile Kimerov, bloccato dalle conseguenze della positività al Covid-19 che lo costringerà a un periodo di cure prolungato.

«La settimana di preparazione non è stata facile, nei primi giorni abbiamo avuto qualche problema, ma poi bene o male le cose si sono sistemate, di manca ancora qualcosa per essere al massimo, ma sono fiducioso – chiarisce Radostin Stoytchev il tecnico dei veronesi – Cisterna è una squadra che è partita con grandi ambizioni e sono convinto che la classifica attuale non rappresenti il loro vero valore: nella gara d’andata abbiamo conquistato la vittoria con grande fatica e mi spiace dire che non siamo la squadra favorita per questa sfida. Hanno diverse soluzioni per poterci sorprendere, con tante variazioni del sestetto quindi una grande difficoltà per noi sarà prevedere il loro schema di gioco, poi sono molto solidi a muro con due centrali di valore, senza dimenticare Sottile, una certezza al palleggio. Ma la cosa fondamentale sarà rimanere concentrati sulla nostra gestione, sia sul piano tecnico che psicologico perché noi saremo l’ago della bilancia».

LA CLASSIFICA – Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Conad Perugia 43 (17 gare giocate), Cucine Lube Civitanova 39 (16), Itas Trentino 33 (16), Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 31 (16), Vero Volley Monza 26 (15), Gas Sales Bluenergy Piacenza 24 (16), Leo Shoes Modena 23 (16), Allianz Milano 20 (14), NBV Verona 19 (16), Consar Ravenna 13 (16), Kioene Padova 12 (17), Top Volley Cisterna 5 (17)