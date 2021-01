Troppi errori, nuova sconfitta per la Top Volley in casa contro Verona

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna sa solo perdere, i pontini cedono in tre set all’NBV Verona con tanti errori e poca incisività e sul campo di casa finisce 0-3. «Abbiamo giocato contro una Verona a pezzi, senza il primo palleggiatore, non so cosa dire, potrei dire solo cose banali: tiriamo fuori con muro a uno, errori con la ricezione buona, errori dopo una buona difesa. La delusione è tantissima ma anche l’arrabbiatura, parliamo sempre di paura di fare errori ma basta, è una scusa stupida perché gli altri non mi pare che abbiano paura», ha commentato l’allenatore di Cisterna Boban Kovac.

IL TABELLINO

TOP VOLLEY CISTERNA – NBV VERONA 0-3

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto 3, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 2, Rossato ne, Sabbi 11, Rossi 4, Onwuelo, Rondoni ne, Randazzo 3, Krick 16, Szwarc 12. All. Kovac

NBV VERONA: Kaziyski 7, Magalini ne, Caneschi, Peslac 3, Aguenier 7, Jensen 17, Spirito ne, Jaeschke 15, Zanotti ne, Donati (lib.) ne, Bonami (lib.). All. Stoytchev

Arbitri: Saltalippi, Santi

Parziali: 23-25 (29′), 22-25 (30′), 23-25 (30′)

Note: Top Volley Cisterna: ricezione 63% (41%), attacco 50%, aces 3 (err. batt. 16), muri pt. 3;

NBV Verona: ricezione 67% (41%), attacco 48%, aces 2 (err. batt. 14), muri pt. 6.

MVP: Kaziyski (NBV Verona)