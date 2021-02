Daphne, 8 mesi, aiutiamola a lasciare la sua gabbia

LATINA – DAPHNE , pastorella di circa 8 mesi, pelo folto, morbido, elegante e dolcissima. Cerchiamo per lei un’adozione coi fiocchi. Daphne si trova a Latina ma viaggerebbe già sterilizzata, vaccinata e chippata. Chiamateci per lei!!! Dobbiamo assolutamente mandarla a casa è troppo triste in box

Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773.662177 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:30 alle 16:30 e martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00) – 339.2346055 – (inviate un messaggio se non rispondiamo) – 375.6459655 (solo whatsapp)