Kimbo, tre zampe e 10 anni di canile, ma non si arrende

LATINA – L’Associazione Amici del Cane di Latina ci segnala nel suo blog un’altra adozione. Lui si chiama Kimbo, ha dieci anni e nonostante un incidente che lo ha privato di una zampa anteriore, se la cava benissimo. Non sarà un problema amarlo per chi deciderà di accoglierlo in famiglia, perché sa farsi voler bene, è sicuro di sé e non ha perso il buon umore, nonostante le difficoltà.

Kimbo si trova a Latina.

Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina:0773.662177 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:30 alle 16:30 e martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00) – 334.7569671 (inviate un messaggio se non rispondiamo)