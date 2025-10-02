ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Il canile di Latina cerca una famiglia per Isabella

L'appello arriva dalla Odv Amici del Cane di Latina

LATINA – “Un altro bellissimo fiorellino delicato è sbocciato in canile. Isabella è una cucciolotta pazzesca, mozzafiato, meravigliosa di 2 mesi. Dolce e affettuosa, vivace e allegra come tutti i cuccioli Sarà una taglia medio contenuta sui 12-13 kg da adulta. La mamma è un incrocio segugio di taglia medio contenuta, papà ignoto”. L’appello arriva dalla Odv Amici del Cane di Latina che gestisce la struttura pubblica.

Isabella sarà affidata se tenuta in casa e si darà la precedenza ad adozioni in zona. Sarà chippata, vaccinata, spulciata e sverminata, con obbligo di sterlizzazione e solito iter di adozione (controlli pre e post affido).

Per adottarla scrivete al numero whatsapp 338 173 2126 con una breve presentazione SOLO SE REALMENTE INTERESSATI (NO CHIAMATE)

