Over 80, troppe prenotazioni per il vaccino contro il covid, sito irraggiungibile per migliaia di utenti

LATINA – aggiornamento – Ancora problemi per le prenotazioni sul sito indicato dalla regione Lazio e dedicato alla campagna vaccinale per gli over 80. Poco prima di mezzogiorno si è attivato il sistema di prenotazione, così come annunciato questa mattina dalla Regione Lazio che aveva fatto slittare l’orario per non meglio chiariti “problemi tecnici”, ma riuscire a completare l’operazione risulta al momento impossibile. Certamente c’è un problema di sovraffollamento, perché è chiaro che la stragrande maggioranza dei 460mila ultraottantenni residenti nel Lazio vuole vaccinarsi, ma una volta raggiunta la piattaforma non si riesce a completare la prenotazione. Ci sono però 2200 fortunati che ci sono riusciti nei primi 7 minuti. Lo comunica SaluteLazio in un flash in risposta alla mole di segnalazioni di mancato funzionamento che stamno arrivando via social.

aggiornamento – E’ comparsa poco dopo le 9 la scritta “ore 12”. Dunque, le prenotazioni per la vaccinazione contro il Covid per gli ultraottanteni, sul sito attivato dalla Regione Lazio, saranno possibili solo a partire da mezzogiorno. Succede per “motivi tecnici” dopo che migliaia di utenti da questa mattina hanno provato a seguire le istruzioni e a iscriversi senza successo.

Il sito dedicato prenotavaccino-covid.regione.lazio.it non è ancora attivo e, accedendovi, risulta spesso anche irraggiungibile a riprova della grande attesa che c’è per questa fascia di età, quella più a rischio.

Non è raggiungibile nemmeno il numero per assistenza alla prenotazione 06 164161841(che dovrebbe essere attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00) al quale probabilmente chi non è riuscito ad accedere al servizio ha provato a rivolgersi.

La campagna vaccinale riguarda lo ricordiamo le persone con età pari o superiore ad 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino inclusi anche tutti i nati nel 1941. Per prenotare è sufficiente il codice fiscale.

Potranno prenotare la vaccinazione anche familiari o conoscenti, con il codice fiscale della persona interessata.

La somministrazione dei vaccini avrà inizio l’8 febbraio.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla disponibilità. In provincia di Latina sono cinque i punti vaccinali: a Latina, Aprilia, Priverno, Fondi, Formia

Con la prenotazione del primo vaccino sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede. SOLO A PARTIRE DALLE 12 DEL 1 FEBBRAIO