Atterrati a Ponza i vaccini contro il Covid per il V-day sull’isola

PONZA – I vaccini contro il covid sono atterrati a Ponza trasportati da un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza della Sezione Aerea di Pratica di Mare. E’ il primo trasporto speciale delle dosi destinato agli abitanti delle Isole Pontine per le somministrazioni preso il poliambulatorio dove sta arrivando anche il direttore generale facente funzioni della Asl di Latina Giuseppe Visconti.

L’atterraggio del carico domenica pomeriggio , a bordo di un elicottero AW139, è decollato dalla base di Pratica di Mare che aveva ricevuto le fiale da una pattuglia ATPI del Comando Provinciale G. di F. di Latina. I militari pontini, infatti, hanno curato il trasporto dei vaccini “via terra”, assicurando che lo spostamento da Latina a Pratica di Mare avvenisse nelle tempistiche previste e,

comunque, nel più breve tempo possibile, per preservare al meglio l’integrità delle dosi in uno speciale contenitore refrigerato.

L’attività – spiegano in una nota dal Comando Provinciale della GdF di Latina – si è svolta in stretta collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’A.S.L. di Latina, sotto il coordinamento della Prefettura”. I successivi trasporti raggiungeranno Ventotene.