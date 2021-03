Entro aprile a Latina saranno piantati 430 nuovi alberi

LATINA – Nuovi pini in Parco San Marco, un filare di prunus nel tratto di Via Bonaparte più vicino all’ospedale Santa Maria Goretti e sul’altro lato in via Guido Reni; alberi nel parcheggio tra via Porfiri e Via Aprilia, un tappeto d’erba nelle aiuole di Viale Mazzini che da tempo attendevano un intervento dopo l’abbattimento dei pini pericolanti e la piantumazione dei nuovi lecci. Sono alcuni degli interventi visibili a Latina, arrivati con la fine dell’inverno.

“Entro aprile – spiega l’assessore all’Ambiente Dario Bellini – saranno piantumati in totale 430 nuovi alberi a cura delle sei ditte che stanno gestendo il verde pubblico. Oltre a parchi e strade, sono interessati alle nuove piantumazioni anche i giardini delle scuole. Sono in corso anche importanti lavori di potatura che mancavano da molti anni”.

Altri interventi da eseguire o già eseguiti riguardano parco Vasco De Gama, la scuola via Cimarosa in Q4, parco Falcone Borsellino, via Fabio Filzi, via dei Volsci nella zona del ponte del Pantanaccio e via Botticelli.