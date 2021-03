Latina, cade da tre metri di altezza durante un furto, muore Diego Fusser

LATINA – E’ finito con la morte di uno dei ladri il furto in un’abitazione di Via Trasversale a Latina. Diego Fusser, un uomo di 52 anni di Aprilia, considerato dalla polizia uno dei componenti della banda dei furti in villa, è precipitato da un’altezza di tre metri mentre tentava la fuga dopo essere stato scoperto dai proprietari di casa. Secondo la ricostruzione degli investigatori della Questura intervenuti sul posto, Ringo, questo il soprannome della vittima, stava svaligiando la villetta di periferia con dei complici.

Alle 18 di venerdì pomeriggio, l’allarme al 118, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto tra Borgo Faiti e Borgo San Michele, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Sono stati gli stessi proprietari di casa a chiedere aiuto avendo visto l’uomo precipitare. I complici sono riusciti a fuggire.