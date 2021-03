Sezze, nominato il commissario: è il viceprefetto Raffaele Bonanno

SEZZE – Arriva il commissario a Sezze. Il prefetto di Latina Maurizio Falco ha nominato il viceprefetto Raffaelle Bonanno, in servizio presso il Ministero degli Interni, per guidare la città lepina dopo la caduta del sindaco Di Raimo seguita all’inchiesta sul cimitero che ha fatto emergere fatti gravissimi. Bonanno che ha già guidato il Comune di Anzio e altri del Lazio, traghetterà Sezze fino alle prossime elezioni amministrative che si dovrebbero tenere in autunno. La nomina è avvenuta nel pomeriggio di ieri dopo le dimissioni di nove consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.