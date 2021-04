Basket, la Benacquista Assicurazioni Latina in trasferta a Chieti

LATINA – Si torna nuovamente in campo a distanza di soli tre giorni dal successo conquistato dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket nel derby con Rieti disputato al PalaBianchini la scorsa domenica. Questa volta gli uomini guidati da coach Gramenzi sono attesi da una trasferta particolarmente insidiosa al PalaTricalle, dove mercoledì 7 aprile alle ore 19:00 sfideranno i padroni di casa della Lux Chieti, in occasione del recupero della 20^ giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West. La partita dell’andata disputata al PalaBianchini lo scorso 13 dicembre era terminata con il successo di Latina sul risultato finale di 75-66.