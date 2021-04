Pasqua in campo per la Top Volley: si gioca a Cisterna contro Piacenza

CISTERNA DI LATINA – Sarà una domenica di Pasqua di grande pallavolo per la sfida in programma (alle 18:00) al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna. Dopo il turno infrasettimanale la Top Volley Cisterna torna in campo per la terza giornata dei play-off per il quinto posto, appendice al campionato di Superlega Credem Banca, che mette in palio la partecipazione alla prossima edizione della Challenge Cup. I presupposti per un match di alto livello ci sono tutti: la Top Volley Cisterna arriva da due partite piuttosto positive, la prima, vinta in tre set con Vibo in casa, mentre l’ultima è stata la maratona in casa di Milano in cui i pontini hanno recuperato da 2-0 a 2-2 prima di cedere al tie-break, mentre dall’altra parte della rete Piacenza guida la classifica dei play-off quinto posto con cinque punti, uno in più della Top Volley.

«Quella con Piacenza sarà una partita molto importante per noi in questi play-off per il quinto posto – assicura Luigi Randazzo, laterale della formazione di coach Boban Kovac – Mi aspetto una partita sicuramente intensa come le ultime due che abbiamo già giocato con Vibo e Milano. Noi arriveremo a questo appuntamento con molte più sicurezze perché nelle ultime due partite abbiamo fatto altrettante buone prestazioni ma anche Piacenza arriverà convinta di poter fare bene».

La Top è reduce da una sfida infuocata nella tana di Milano è c’è una curiosità interessante riguardo questa partita visto che il quarto set, vinto dalla squadra di coach Boban Kovac 35-37, per minuti giocati è attualmente il terzo set più lungo di questa stagione del massimo campionato italiano di pallavolo alle spalle del terzo set di Ravenna – Verona (33-35) e il quarto set di Piacenza – Padova (32-30).

LIVE – Il match delle 18:00 tra Top Volley Cisterna e Piacenza verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Elevensports, con pre-partita e interviste a partire dalle 17:45 con telecronaca di Roberto Italiano e commento di Fabio Rigoni.

SCOSSA DELLA RETE – Prima della partita i giocatori della Top Volley danno una scossa alla rete per dare una scossa alle coscienze. Ricomincia #Accendiamoilrispetto, il progetto etico con il supporto di AbbVie contro il bullismo, cyberbullismo, inclusione delle diversità e rispetto delle regole interrotto bruscamente dall’esplosione della pandemia nel marzo scorso. Gli incontri con gli studenti, organizzati da Top Volley e AbbVie, con il patrocinio della Polizia di Stato, riprendono per il sesto anno consecutivo seppur in maniera virtuale rispetto alle precedenti cinque edizioni che avevano portato #Accendiamoilrispetto a coinvolgere oltre 10.000 studenti nelle scuole della regione Lazio e del resto d’Italia. Le prime scuole che verranno coinvolte saranno: l’istituto Carlo Rosselli di Aprilia, l’istituto Plinio di Cisterna di Latina, l’Istituto comprensivo Nettuno III e la scuola primaria Nostra Signora di Lourdes di Roma.