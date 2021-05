“Vivo di te”, il debutto della cantautrice pontina Enrica

LATINA – In questi giorni su YouTube e in tutti i digital store è uscito il primo singolo della cantautrice pontina Enrica, una scommessa tutta al femminile per la “The Spaceman Music”, etichetta fondata due anni fa dall’esperto di musica e marketing Lorenzo Moriconi, altro latinense doc. Il brano si intitola “Vivo di te”, è una ballad che mette in risalto la situazione che molte persone hanno vissuto e stanno vivendo: la lontananza, provocata dal lavoro, dalla vita, dagli studi e da tutto ciò che ci circonda. Il singolo è stato scritto e composto da Enrica Lambiasi stessa e arrangiato da Gianluca Verrengia, con la collaborazione di grandi musicisti come Adamo De Santis (batteria), Francesco Licciardi (basso) e lo stesso Gianluca Verrengia (chitarre, pianoforte e tastiere). Come affermato dallo stesso Moriconi, “Enrica ha una straordinaria capacità di scrivere e di emozionare con testi semplici ma profondi allo stesso tempo”. Con il manager Stefano Visentini è stata fatta una dura selezione tra tutti i brani di Enrica, “Vivo di te” è stato il vincitore ma presto ne seguiranno altri.

Domenico Ippoliti l’ha intervistata

La storia di Enrica

Enrica Lambiasi nasce il 27 settembre del 1988 a Sezze, passa la sua infanzia e la sua vita a Sabaudia. Inizia all’età di 6 anni lo studio del pianoforte classico e del canto corale. Si diploma in lingue nel 2007 e nonostante i corsi di formazione e le esperienze lavorative, decide di interrompere tutte le attività per intraprendere la carriera di musicista, intrattenitrice ed insegnante. Inizia così nel 2008 lo studio di un altro strumento, il sassofono e subito dopo incide il suo primo Cd contenente 4 brani inediti. Prosegue con lo studio del pianoforte classico per circa 11 anni partecipando a diversi concorsi internazionali ottenendo ottimi risultati e si diploma in teoria e solfeggio presso il Conservatorio “O. Respighi” di Latina. Nello stesso periodo partecipa a corsi privati di chitarra e batteria. All’età di 14 anni inizia lo studio della tastiera e del canto moderno seguita per quest’ultimo dalla cantante musical teatro vocalist performer Brunella Platania. Lascia lo studio della tastiera moderna per riprendere quello del pianoforte moderno e si diploma nel 2011 in Pianoforte e Canto Moderno. Grazie alla sua grande passione diventa presto insegnante di tastiera nelle scuole pubbliche di Latina e insegna pianoforte presso un’Accademia di Latina. Nel frattempo inizia a comporre brani per sé di cui uno per orchestre di musica da ballo. Successivamente al Diploma segue corsi come stagista con Brunella Platania e con il tenore Roberto Cresca. Partecipa come cantante-attrice a due musical diretti dalla stessa e nel 2012 entra a far parte di un gruppo pop-rock come tastierista, cantante e corista. Nel 2015 apre a Pontinia l’Associazione “MusicAmo” insieme ad alcuni colleghi musicisti, dove si tengono corsi di musica. A fine anno 2020 inizia la scrittura di nuovi brani inediti.