Francesca è pronta per la riabilitazione: parte la raccolta di fondi per la giovane mamma di Latina

LATINA – Ha dato la brutta notizia pubblicandola su Facebook quando tutti chiedevano; ci ha tenuto informati sul decorso, ha sofferto, temuto il peggio. Ha dedicato alla sua Francesca canzoni, le ha ricordato le date e i momenti più belli, non l’ha lasciata mai sola, attaccato alla telefonata pomeridiana in reparto, per sapere e continuare a sperare. Così Massimo Bortoletto ha incitato la sua giovane moglie colpita da emorragia cerebrale a lottare, e ha sperato che il coro di preghiere laiche e religiose, che le voci e in pensieri di tanti, le arrivassero e la spingessero a restare attaccata a questa Terra con lui, Anita e Carlorosso. Ora, grazie a piccoli miglioramenti quotidiani e a un posto che si è liberato in un centro riabilitativo del nord Italia, comincia per tutti una nuova fase.

“Francesca partirà per Bergamo, c’è la disponibilità di un posto e visto che lei è pronta sarà trasferita per iniziare il percorso riabilitativo – spiega Massimo – Sono passate sette settimane da quando è entrata in ospedale, sette settimane difficili (a tratti tremende), sette settimane in cui non ho (e non abbiamo) mai perso la speranza, sette settimane in cui i medici hanno fatto il possibile per arrivare fino a qui”.