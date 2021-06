Latina, riattivata la sede distaccata della Commissione Tributaria

LATINA – E’ stata riattivata la sede distaccata di Latina della commissione tributaria regionale del Lazio. Con decreto del 1 giugno 2021, in ossequio a quanto disposto dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il presidente facente funzioni della commissione tributaria regionale del Lazio ha disposto che la sezione n. 18 tornerà attiva a decorrere dal 1° luglio 2021. In servizio come presidente e vice presidente di sezione, ci saranno aurizio Block e Paola Terrinoni e Giuseppe Coletta nella qualità di giudice. Inoltre – si legge in una nota dell’Ordine dei Commercialisti di Latina – con previsione di applicazione rotativa per gli altri due giudici. E’ stata altresì disposta l’assegnazione dei procedimenti avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali di Frosinone e Latina alla suindicata sezione n.18 della sede distaccata di Latina.

“Un grande risultato per il territorio tutto. Un successo per gli ordini professionali della provincia di Latina, tutti sottoscrittori dell’iniziativa proposta del presidente dell’ordine dei commercialisti Efrem Romagnoli, volta ad evitare congelamento e chiusura della sezione locale della Commissione. L’azione congiunta, presso le istituzioni della giustizia tributaria e presso i parlamentari,

nazionali ed europei, eletti nelle circoscrizioni elettorali della provincia di Latina, che si sono schierati a favore dell’iniziativa, ha permesso di centrare l’obiettivo”.

Il presidente Efrem Romagnoli, estremamente soddisfatto, ha dichiarato: “Questo è un successo di tutti noi presidenti degli ordini provinciali che immediatamente comprendendo l’importanza della posta in gioco, abbiamo saputo fare squadra con una iniziativa positiva ed aggregante, che ha unito anche la politica locale, così difendendo una risorsa del nostro territorio nell’interesse di tutti i contribuenti, cittadini, imprese, partite iva e professioni. Un esempio di come la concreta ed effettiva unità di intenti riesca a fare la differenza”. (nella foto il Ministro Franco)