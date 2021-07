Racconti di Sabaudia, nuova edizione dedicata all’ambiente

SABAUDIA – Al via la settima edizione dei Racconti di Sabaudia che conservano anche quest’anno la loro vocazione di libro Green utilizzando carta ecologica e copertina biodegradabile, con la novità di una nuova sezione dedicata all’Ambiente che vedrà impresso nelle pagine iniziali del libro lo slogan “Se rispetti l’Ambiente, difendi la Vita” proprio perché rappresenti un messaggio che possa ricordare anche con la lettura quanto sia importante proteggere l’Ambiente e il Mare da ogni contaminazione, in particolare da quella della plastica abbandonata sulle spiagge come un rifiuto qualsiasi. Lo anticipa, l’ideatrice e curatrice Maria Costici.

“Oltre centocinquantamila libri regalati negli anni sulle spiagge pontine, centosettantaquattro autori tra nomi famosi e scrittori emergenti, una imponente operazione culturale a favore della scrittura e della lettura che nel tempo è riuscita ad accrescere e consolidare sempre di più la stima e l’affetto dei lettori” – aggiunge, illustrando alcune novità della nuova edizione divisa in due sezioni per un totale di venticinque racconti. “Nella prima, dieci nomi eccellenti testimoniano il loro sostegno a una grande operazione culturale a favore della lettura e della scrittura, mentre nella seconda, dedicata agli autori emergenti, si sfidano i finalisti dei quindici racconti del concorso letterario nazionale. Solo la seconda sezione del libro sarà soggetta a votazione da parte di due giurie: una popolare, composta dai lettori delle spiagge che voteranno tramite una apposita scheda, e una d’onore composta da nomi illustri e presieduta dal Presidente del CONI Giovanni Malagò”.

Nella prima sezione, l’imprenditrice Monnalisa Ceglia Manfredi fa rivivere attraverso i suoi ricordi d’infanzia lo splendore di una Sabaudia anni ’70, Stefano Dominella Presidente della Gattinoni Couture la fa invadere dai giganteschi robot dei cartoni animati giapponesi, Laura Laurenzi, giornalista e scrittrice, ricorda Sergio e Nori Corbucci, a cui è dedicato il libro, con una passeggiata indietro nel tempo tra aneddoti e segreti del cinema italiano, Marcello Masi giornalista, conduttore RAI narra della sua amicizia con Principessa, Cric e Croc, tre simpatici asini che gli faranno una sorpresa molto speciale, Edoardo Natoli, attore e regista, i ricordi dei suoi primi rocamboleschi otto anni di vita in chiave comica, Mirko Polisano giornalista e inviato di guerra, il mito dell’America nei suoi sogni adolescenziali, Maria Pia Ruspoli la sua favola da Cenerentola a principessa, l’attrice e doppiatrice Vittoria Schisano, una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del programma televisivo “Ballando con le Stelle” una tormentata storia d’amore a lieto fine, Massimo Wertmuller le suggestioni del gioco del Tennistavolo che hanno accompagnato tutta la sua vita, Walter Veltroni regala ai lettori l’emozione del racconto di una Sabaudia rivissuta nei ricordi di Enzo Siciliano e Alberto Moravia, che fa del silenzio il segreto del suo misterioso fascino.

Pioggia di riconoscimenti in palio per gli autori della seconda sezione, i tre dei Racconti con un monte premi di tremila euro, della Regione Lazio, del Consorzio Mare Pontino e quello istituito, a partire da questa edizione, in ricordo di Nori Corbucci.

FOTOGRAFIE IN CONCORSO – Ma da quest’anno non solo libri, infatti il vasto pubblico dei Racconti sarà chiamato a votare dalle spiagge, attraverso le pagine social, anche le fotografie in concorso nella nuova sezione fotografica dei Racconti 2021 pubblicate su Instagram e Facebook e che vedrà affiancata anche una giuria di fotografi di agenzie e quotidiani.

La campagna a favore del rispetto dell’Ambiente, promossa dai Racconti di Sabaudia in collaborazione con la Regione Lazio e dal Consorzio Mare Pontino avrà come simbolo la piccola Venus, una cucciola di daino creata con l’immaginazione di un cartone animato: grandi occhi blu, orecchie svettanti, codina a pennello, aria felice di chi è abituata da sempre a vivere nel Parco del Circeo.

Stabilimenti e Chioschi del lungomare di Sabaudia unitamente agli esercizi commerciali della città, esporranno per tutta la stagione la locandina della campagna come monito contro qualsiasi inquinamento prodotto dall’uomo, in particolare quello di rifiuti e della plastica abbandonati in mare, sulle spiagge e sulle dune, ricordando che la protezione dell’Ambiente è la difesa della Vita, non solo del territorio pontino, ma dell’intero pianeta. La campagna di sensibilizzazione prevede anche in regalo sulle spiagge cappellini e magliette per i bambini con impresse immagini della piccola Venus, proprio perché siano le nuove generazioni a divenire i testimonials di un radicale cambiamento comportamentale a favore dell’Ambiente ed in particolare di quello contro l’inquinamento del Mare.

L’INIZIATIVA è realizzata collaborazione con la Regione Lazio, con il contributo del Comune di Sabaudia, di Poste Italiane, del Consorzio Mare Pontino, di Varigrafica Alto Lazio, di BCC Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino e Vart Communication, il volume, dedicato a Sergio e Nori Corbucci, ha una tiratura limitata di dodicimila copie ed è distribuito gratuitamente presso gli stabilimenti e gli alberghi del litorale pontino e all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci dove Aeroporti di Roma lo distribuirà gratuitamente ai passeggeri in partenza presso l’Area di Imbarco.