A Sabaudia, doppio appuntamento di Libri Nel Parco: De Cataldo e Trojano

SABAUDIA – Giovedì 15 luglio la rassegna Libri nel Parco propone un doppio appuntamento. Nella corte comunale di Sabaudia l’associazione “Sabaudia Culturando” ospiterà alle 19, il giudice-scrittore Giancarlo De Cataldo e alle 21 il fotografo Filippo Trojano.

ALLE 19 – De Cataldo, autore conosciutissimo sin dal primo libro, Romanzo Criminale, magistrato della Corte d’Assise di Roma, oltre che scrittore, sceneggiatore e drammaturgo presenterà il libro “Il suo freddo pianto” edito da Einaudi, il terzo di una serie (dopo “Io sono il castigo” e “Un cuore sleale”) di cui è protagonista il magistrato melomane Manrico Spinori con le sue inchieste, un personaggio del tutto inedito per una vicenda che prende le mosse da una frase buttata lí da un pentito, all’apparenza in modo casuale, e che produce un piccolo terremoto in procura. Attraverso un’indagine raccontata con i toni garbati della commedia italiana il lettore viene condotto nella zona grigia del mondo di mezzo, delle connivenze tra mafia e colletti bianchi ma soprattutto nel lavoro di squadra che coinvolge magistratura, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Condurrà la serata il giornalista Vittorio Buongiorno.

ALLE 21 – Alle ore 21:00, invece, il fotografo Filippo Trojano presenterà il suo “Mandeep e altri racconti” edito da Punctum, interverranno la giornalista de “Il Venerdì di Repubblica”, Claudia Arletti e il musicista Giacomo Turani. Nel libro, vecchi e nuovi migranti in terra pontina, una convivenza ormai decennale tra due comunità che viaggiano ancora in parallelo. “La vera possibilità di un cambiamento è nelle nuove generazioni, in quei giovani che grazie al contatto e confronto quotidiano che avviene all’interno della scuola un giorno sapranno andare oltre e superare dinamiche strutturate da tempo scoprendo una ricchezza profonda” – secondo l’autore.

Per la prevenzione del COVID-19 l’ingresso nella corte sarà fino ad esaurimento dei posti disponibili sarà garantita la distanza di un metro tra le persone. La rassegna Libri nel Parco giunta alla VII edizione è patrocinata dal Comune di Sabaudia.