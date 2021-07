Voti mafiosi, Agostino Riccardo incaricato dal clan Di Silvio di gestire i rapporti con i colletti bianchi

LATINA – Una delle ultime foto circolanti del collaboratore di giustizia Agostino Riccardo è stata scattata in un’occasione pubblica: al point elettorale della Lega Noi con Salvini. Era la primavera del 2016 e, da quanto emerso ieri dall’ultima inchiesta della Dda di Roma sui clan stanziali a Latina, Riccardo era diventato il referente dei temuti Di Silvio presso politici e imprenditori. Forse in questa sua veste, e non in quella di simpatizzante, si trovava nella sede elettorale del partito il giorno della visita del leader a Latina. Riccardo era la faccia “non Rom” della mala locale, capace di intessere e mantenere relazioni, preceduto da una fama che metteva paura il giusto per accreditarsi. E godeva della fiducia dei vertici del clan.

L’inchiesta sul voto di scambio mafioso scattata ieri all’alba con l’arresto di Raffaele Del Prete e Emanuele Forzan, entrambi ai domiciliari, è anche quella che documenta come il clan, dopo la guerra criminale che insanguinò Latina nel 2010, aveva deciso di non voler più essere “solo” un’organizzazione criminale dedita all’usura, al traffico di droga e alle estorsioni, ma di voler fare il salto, nominando un delegato ai rapporti con la società civile e i colletti bianchi. Merci di scambio erano voti, danaro, appalti. Lo spiega ai magistrati della Dda di Roma Luigia Spinelli e Corrado Fasanelli proprio Riccardo nelle sue memorie, quando era già emerso, nel corso di indagini, l’interesse proprio di Del Prete a sostenere la Lista Noi con Salvini non solo a Latina, ma anche a Terracina e ancora prima, le intercettazioni ambientali nell’inchiesta TouchDown sul comune di Cisterna avevano evidenziato l’interesse di Del Prete (allora finito in carcere e che poi ha patteggiato la pena di tre anni) ad accaparrarsi illecitamente gli appalti sui rifiuti. Quando Agostino Riccardo racconta, agli atti di Touchdown ci sono già i riscontri.

Che cosa abbia effettivamente portato a Matteo Adinolfi, l’accordo tra del Prete e Agostino Riccardo, lo stabiliranno i giudici. Intanto l’europarlamentare della Lega indagato nella stessa inchiesta e per il medesimo reato di voto di scambio mafioso, è invitato a comparire davanti alla Dda, il 20 luglio.