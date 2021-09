A Latina corso di guida sicura off road

LATINA – Domenica prossima 26 settembre l’Associazione HDP4X4 organizza un corso di Guida sicura Off Road, dedicata a chi voglia acquisire competenze con i fuoristrada. L’appuntamento è alle 9 del mattino sulla pista didattica dell’Associazione in Via dei Monti Lepini (km 49) presso il Vivaio Agroverde tra Latina e Borgo San Michele, con l’istruttore Massimo Piovesan. Un evento promosso da Città Sport Cultura.