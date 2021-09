A Latina domani arriva Giuseppe Conte, a sostegno di Gianluca Bono

“Siamo orgogliosi di avere qui a Latina il Presidente del Movimento 5 Stelle nonché ex Capo del Governo”, lo dice il candidato a sindaco del Movimento 5 stelle di Latina, Gianluca Bono che prosegue: “Candidati, attivisti e simpatizzanti sono fieri di concorrere in queste elezioni tenendo ben presente il significato delle nostre 5 stelle, ovvero acqua pubblica, ambiente, mobilità sostenibile, sviluppo e connettività. Altresì, siamo consci della nostra presentabilità e trasparenza essendo stati gli unici ad aver ricevuto il benestare della Commissione Antimafia. L’arrivo di Conte, segna l’inizio di un nuovo movimento che vuole essere sociale, progressista e verde. Infatti, non è un caso che Conte, in questo suo tour nazionale, abbia deciso di avere un contatto diretto con i cittadini per ribadire la necessità di restituire alla politica etica e valori, sobrietà e compostezza, garbo e gentilezza soprattutto, nei confronti dei cittadini più fragili e inascoltati. Le priorità del M5S non cambiano a cambiare deve essere l’approccio dei cittadini che deve guardare verso il futuro e l’evoluzione positiva della propria città e non indietro, ossia all’indirizzo di un triste quanto scontato déjà-vu. Com’è facile immaginare far collimare diversi impegni nella medesima giornata, in campagna elettorale, non è cosa semplice. Dunque, sia per questioni fisiologiche sia per ragioni legate a imprevisti vari e all’assetto di sicurezza, essendo il Presidente Conte un ex Capo del Governo, gli orari indicati e diffusi sia mezzo stampa sia mezzo social potrebbero subire delle repentine modifiche. L’ultimo aggiornamento ricevuto dallo staff nazionale riporta che la prima tappa, presso i giardinetti (parco Falcone/Borsellino), è prevista tra le 11.30 e le 12.00. A seguire, come noto, ci si sposterà presso il quartiere Nicolosi”.