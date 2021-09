Alt Caporalato, a Latina una task force in campo per contrastare lo sfruttamento

LATINA – Sono scattati oggi in provincia di Latina i primi controlli nell’ambito del progetto “A.L.T. CAPORALATO! – AZIONI PER LA LEGALITÀ E LA TUTELA DEL LAVORO” promosso dall’Ispettorato nazionale del Lavoro che ha programmato una serie di ingressi in aziende agricole del territorio e non solo. In campo una task force composta da ispettori di Inpd, Inail e Asl e dai carabinieri dei Nuclei tutela del Lavoro di Roma e Latina. I controlli proseguiranno per tutta la settimana.

Il progetto Alt Caporalato ha l’obiettivo di prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo dei migranti in diversi settori economici, oltre all’agricoltura, la logistica, il settore edile e il manifatturiero, attraverso il rafforzamento delle attività di vigilanza,