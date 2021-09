Incidente mortale sull’Appia, rinviata a giudizio una 38enne di Sabaudia

LATINA – E’ stata rinviata a giudizio per omicidio stradale la 38enne di Sabaudia che svoltando sull’Appia, il 3 marzo del 2019. causò l’incidente nel quale perse la vita Lorenzo Battistini e rimase ferita gravemente Giada la fidanzata del ragazzo. Al termine dell’udienza preliminare tenutasi, il Gip Mario La Rosa ha accolto la richiesta della Procura. La donna dovrà comparire davanti al giudice monocratico Beatrice Bernabei il 16 maggio 2022. La tragedia si è consumata all’incrocio con via Magliara 53, nel territorio di Pontinia dove l’imputata, alla guida di un’Opel Corsa con a bordo un altro passeggero, si è apprestata a svoltare a sinistra verso Sabaudia invadendo parzialmente la corsia opposta di marcia mentre sopraggiungeva la moto con in sella i due ragazzi.

I familiari della vittima sono già stati risarciti dalla compagnia di assicurazione di controparte, “ma ora si aspettano una risposta dalla giustizia penale, anche per chiudere quanto meno il doloroso capitolo giudiziario di una “ferita” che purtroppo non si rimarginerà mai”, dicono da Studio3A-Valore S.p.A., a cui la famiglia si è rivolta.