Calenda, Richetti e Grippo a Latina per Nicoletta Zuliani

A distanza di circa due settimane dalla chiamata alle urne, attesa per i giorni 3/4 settembre anche nel capoluogo pontino, la candidata Sindaco Nicoletta Zuliani è pronta a confrontarsi nuovamente con i cittadini in una manifestazione pubblica che si terrà giovedì 23 settembre, a partire dalle ore 18:00 nel cuore della Città. Al suo fianco in Piazza del Popolo, oltre ai trentuno membri della lista civica a suo sostegno, incluso il capolista e referente di “Latina in Azione” Olivier Tassi, ci saranno Carlo Calenda (europarlamentare e leader del partito Azione), Matteo Richetti (senatore della Repubblica Italiana appartenente al Gruppo Misto nell’asse Azione – +Europa) e Valentina Grippo (consigliera regionale di Azione nel Lazio).

«Conosco Nicoletta Zuliani da anni – spiega Grippo – È una donna capace, attenta alle esigenze del territorio, che concilia meravigliosamente il suo lavoro da insegnante con il suo impegno istituzionale e civico. Sono molto contenta che Nicoletta abbia scelto nuovamente di spendersi per Latina, che ha bisogno di una guida che coniughi indipendenza e conoscenza della macchina amministrativa. Sono sicura che sarebbe un’ottima sindaca e spero che al sostegno del gruppo Latina in Azione, guidato da Olivier Tassi, si unisca anche quello di tutte le energie della città e di tutti coloro che vogliono far ripartire Latina, dopo questo anno così difficile».

«Anche a Latina non ci si può rassegnare ai populismi di destra e di sinistra – afferma con forza Richetti – Questa campagna elettorale è piena di incoerenze e trasformismi, l’opposizione che passa in maggioranza e membri della maggioranza che passano in opposizione: noi proponiamo a Latina una figura credibile e in grado di affrontare con competenza e serietà i problemi del territorio. La candidatura di Nicoletta Zuliani e il nostro sostegno vanno in questa precisa direzione».

Se nella prospettiva di Azione il rendez-vous con l’elettorato latinense sarà un’opportunità per manifestare concreto supporto alla squadra di Zuliani, oltreché per avviare un significativo consolidamento la propria rappresentanza politica al centro dell’Agro Pontino, la candidata Sindaco volgerà tutto il suo impegno all’obiettivo ultimo di informare i concittadini sui progetti in cantiere. Questi soltanto, a suo giudizio, dovranno evidenziarsi come la carta vincente: «Le proposte sono la nostra forza. Facciamo fatica a trovarne da parte di chi si presenta, in questi giorni, come portatore di risposte esaustive ai bisogni degli elettori: leggiamo di analisi e critiche, ma non vediamo progetti. Noi puntiamo sulla produttività di robusti know-how e mettiamo in campo un programma di interventi che continueremo a rendere protagonista di questa campagna elettorale, perché solo una scelta netta, derivata da dati reali – non da velleità, non da percezioni – e da disegni pragmatici, potrà cambiare in meglio la Città. Tutto il resto è rumore».