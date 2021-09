“Discipline scientifiche e opportunità per Latina”: incontro in Via Cattaneo

LATINA – Oggi, mercoledì 29 settembre, alle 18,30, nella sede del comitato elettorale per Damiano Coletta Sindaco, la segretaria di Lbc, Elettra Ortu La Barbera e l’assessore uscente al bilancio e alla scuola, Gianmarco Proietti parleranno di “Discipline scientifiche (Stem) e opportunità per la città”.

“Parliamo – spiegano i due candidati consiglieri – di opportunità e di possibilità di migliorare il nostro approccio con le discipline scientifiche, sembra molto teorico ma in realtà ha una ricaduta diretta sulla città e sullo sviluppo. I numeri , i dati e la tecnologia parlano molto più di quello che pensiamo. Vogliamo partire dall’educazione e dalla formazione per parlare di futuro prossimo e costruire l’innovazione possibile. Vogliamo confrontarci sulle opportunità concrete per la città coinvolgendo le migliori intelligenze della città”.