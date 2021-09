Garavaglia a Latina per Zaccheo: “Ho visto posti bellissimi che non conoscevo”

LATINA – “Il vostro è un territorio ricco di bellezze con tante potenzialità ma dovete decidere che cosa offrire”. Lo ha detto il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia arrivato nel capoluogo a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Vincenzo Zaccheo che lo ha guidato in un tour di conoscenza del territorio (in foto a Fogliano).

Zaccheo ha poi postato su Fb: “Massimo Garavaglia, da Ministro del Turismo, è rimasto sbalordito dalla Bellezza del nostro territorio, dal Parco del Fogliano alla Marina. Oggi a Latina il turismo non esiste. Avremo molto da lavorare per mettere a sistema l’immenso patrimonio paesaggistico, costiero, enogastronomico, artistico per farne uno dei principali motori della nostra economia”. Il Ministro ha avuto modo di visitare anche Cisterna con le Grotte di Palazzo Caetani e il Giardino di Ninfa.

Oggi per il centrodestra e in particolare per Forza Italia Giovani nel capoluogo arriverà Stefania Craxi.