Forza Italia Giovani porta a Latina Stefania Craxi

LATINA – Forza Italia Giovani, in campo per Zaccheo sindaco, porta a Latina Stefani Craxi. L’appuntamento elettorale è per mercoledì 22 alle 19.30 presso l’enoteca Mocafè (ma potrà essere seguito anche sulla diretta trasmessa sulla pagina Facebook del partito) in occasione della presentazione ai cittadini del candidato e coordinatore di Forza Italia Giovani a Latina, Luca Palmegiani.

Per l’occasione – spiega Palmegiani – oltre al candidato unitario Zaccheo e al coordinatore regionale sen. Claudio Fazzone, ci sarà un’ospite d’eccezione, Stefania Craxi, senatore della Repubblica e figlia di quel Bettino che segnò inesorabilmente la storia d’Italia.