Voragine a Terracina, proseguono i lavori dell’Anas sulla Pontina

LATINA – Proseguono i lavori per il ripristino del piano viabile sulla strada statale 148 “Pontina” in prossimità del km 96,200 a Pontina I, frazione di Terracina (Latina), dove lo scorso 5 ottobre si è verificato un cedimento del piano viabile a seguito delle forti piogge che hanno interessato la zona. Il tratto è stato interdetto al traffico e il personale Anas sta presidiando gli svincoli per la gestione della viabilità e le indicazioni sui percorsi alternativi. Il traffico in direzione sud viene deviato sulla strada Migliara 58 mentre il traffico diretto in direzione nord viene deviato sulla strada Migliara 56. I lavori per il ripristino saranno ultimati entro il prossimo 10 novembre 2021.