A Fondi la mostra fotografica “Sul Sentiero del Bene”

FONDI – La Caritas Parrocchiale di Santa Maria degli Angeli e San Magno organizza dal 30 Novembre al 12 Dicembre, in collaborazione con l’Associazione “Radici Globali” ed il fotografo e antropologo Stefano Lotumolo, una Mostra Fotografica dal titolo “Sul Sentiero del Bene”, presso la Sala Rossa di Palazzo Caetani in Fondi. Obiettivo della Mostra è la raccolta di fondi ed il finanziamento del Progetto che prevede la costruzione di un pozzo nel distretto di Mkuru, in Tanzania, a supporto delle Comunità Maasai e la messa a dimora di 700 alberi da frutto in una Scuola-Orfanotrofio in India, nella Città di Sathankulam, Tamil Nadu, grazie al supporto di Aid India e Associazione Talea.

Stefano Lotumolo, fotografo freelance toscano, classe 1987, ha deciso da circa sette anni di girare il mondo, con al collo una macchina fotografica: “Attraverso le immagini ho trovato il mezzo di comunicazione che mi permette di mostrare quanto sia bella ed importante la diversità. Stiamo vivendo un momento difficile ma l’unica strada da percorrere per ripartire è quella dell’amore e non dell’odio”. Lotumolo, che ha esposto nelle principali Città italiane, ha lasciato casa ed il suo porto sicuro per conoscere il mondo ma soprattutto se stesso, e sarà presente all’inaugurazione della Mostra, prevista per Martedì 30 Novembre, alle ore 19.

“Nel mondo vedo un grande contenitore di diversità e quando incontro nuove culture mi sento fortunato come mai nella vita. So che nel “diverso” sono racchiuse le chiavi per apprendere nuove lezioni che nella vita di tutti i giorni non potrei mai conoscere e grazie a determinate esperienze voglio far capire che siamo tutti uguali. Mi fa male vedere un mondo che sta provando sempre di più a chiudersi su sé stesso” racconta Lotumolo, che si tratterrà in Città fino a Sabato 4 Dicembre per la Presentazione del suo Libro “Il Cammino del Bene”.

Radici Globali Aps Ets è un’Associazione di Promozione Sociale che opera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo con lo scopo di supportare le Comunità locali, valorizzandone le radici culturali e migliorandone la qualità della vita. Opera in Tanzania e India, con progetti che includono, ma non si limitano, alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela dei minori.

L’iniziativa gode del Patrocinio del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, del Comune di Fondi e della Pro Loco.

L’ingresso alla Mostra sarà libero, ma consentito solo ai titolari di Green Pass.