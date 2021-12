Uniti per FramMenti, festa per la solidarietà a Tor Tre Ponti

Tutto pronto per “Uniti per FramMenti”, l’evento di beneficenza in programma domenica 5 dicembre presso la tensostruttura della parrocchia San Paolo Apostolo, a Tor Tre Ponti. FramMenti è un’associazione di promozione sociale, con sede a Priverno, che da anni si occupa di progetti psicoeducativi e terapie a sostegno di bambini e ragazzi con neurodiversitá e con disturbi dello spettro autistico. Come ogni anno una schiera di volontari insieme al gruppo “Angelus Meus” ha deciso di organizzare una manifestazione mirata a una raccolta fondi destinata a finanziare le attività dell’associazione e a ridurre i costi delle terapie per le famiglie in difficoltà. Grazie al sostegno di alcuni sponsor e di generosi cittadini particolarmente sensibili alle iniziative di solidarietà si è riusciti ad allestire un ricco programma di intrattenimenti da abbinare ad un gustoso pranzo, vivendo il tutto in un ambiente coperto e riscaldato e assolutamente nel pieno rispetto delle misure anti covid. Il menù prevede una polentata al sugo di cinghiale seguita da carne alla brace, svariati contorni, dolci, vino e altre bevande. Per i più piccoli, invece, si è pensato di preparare della pasta e le immancabili patatine. Il costo è di 15 euro per gli adulti e di 7 euro per i più piccoli, il ricavato andrà naturalmente all’associazione. Per quanto riguarda l’intrattenimento, invece, lo speaker di Radio Immagine Alessio Campanelli presenterà un’allegra tombolata e un’asta con ricchi premi in palio. In programma anche uno spazio musicale con piano bar, animazione, canzoni e imitazioni a cura di Luigi Rieti ed Emanuele Isgrò, in arte “Pasticcio & il Prof” di “Luigi Musica & Eventi”. Riguardo agli interventi, i responsabili di Frammenti illustreranno i progetti avviati e le iniziative in cantiere, coinvolgendo direttamente i ragazzi e le terapiste che si occupano di loro. Ci sarà anche la testimonianza di un gradito ospite da anni impegnato nell’assistenza ai giovani con disabilità: Luca Zavatti, responsabile Fair Play Latina “Sport e Inclusione”, accompagnato dall’allenatore e coordinatore Fair Play Marco Ghirotto. Parteciperanno inoltre dirigenti, tecnici e calciatori del Cos Latina, storica società del capoluogo che insieme allo stesso Zavatti si è messa a disposizione per promuovere delle giornate di sport rivolte ai ragazzi con disabilità. L’evento ha potuto contare sul sostegno del Gruppo Mondo Radio attraverso Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina, e sulla collaborazione di SL48 Tv. Per partecipare all’evento, per contribuire con una donazione o per ricevere tutte le informazioni sull’associazione Frammenti e sui protagonisti della giornata consultare la pagina Facebook “Uniti per FramMenti”.