In parco San Marco tornano i sette alberi espiantati per fare posto al parcheggio

LATINA – Erano stati rimossi per consentire la realizzazione del nuovo parcheggio di Via Porfiri ora, per sette alberi, è il momento di tornare nel loro ambiente. Martedì prossimo, 23 novembre, il Comune di Latina celebrerà così anche la Festa dell’Albero 2021. Alle ore 9.00 al parco San Marco verranno ripiantumati i sette alberi da frutto che nel frattempo erano stati invasati dai giardinieri del Comune che se ne sono presi cura. L’area è stata individuata dal tecnico forestale e così pure il periodo più idoneo (in estate quando erano in corso i lavori, il caldo eccessivo lo sconsigliava).

Saranno presenti il Sindaco Damiano Coletta, l’Assessore al Verde Pubblico Dario Bellini, una rappresentanza delle scuole che aderiscono al circuito Eco-Schools e l’associazione “Libero Orto” che negli anni scorsi che aveva donato le essenze mettendole a dimora nell’area dove poi è sorto il parcheggio.