Olio e itinerari turistici pontini nella nuova Guida di Repubblica

LATINA – C’è anche tanto della terra e delle bellezze pontine nel nuovo volume Olio d’Italia, Lazio di Repubblica (nelle edicole dal 15 novembre). “Le bellezze paesaggistiche e i tesori culturali, le ricchezze enogastronomiche e, ovviamente, il patrimonio olivicolo di ogni territorio vengono messi in luce e seguiti da focus su grandi storie, interviste a imperdibili personaggi, consigli sulle eccellenze dell’artigianato da acquistare e sulle aziende che utilizzano l’ulivo e l’olio per produzioni non legate strettamente alla tavola”, racconta Giuseppe Cerasa direttore delle Guide.

Una serie di itinerari che consentono di scoprire e di approfondire la conoscenza del territorio pontino (e non solo) attraverso le sue produzioni olivicole di eccellenza, ma anche attraverso i volti, i luoghi e le storie che sono legati a queste produzioni. “Gli itinerari territoriali attraversano diverse grandi aree, dalla Tuscia alla Sabina, dall’agro romano alle Colline pontine, fino alla Ciociaria – aggiunge Cerasa – Le bellezze paesaggistiche e i tesori culturali, le ricchezze enogastronomiche e, ovviamente, il patrimonio olivicolo di ogni territorio viene messo in luce e seguito da focus su grandi storie di territorio, consigli sulle eccellenze dell’artigianato da acquistare e sulle aziende che utilizzano l’ulivo e l’olio per produzioni non legate strettamente alla tavola. Seguono, per ogni zona, decine di consigli su dove mangiare, dove dormire e cosa comprare nei vari centri attraversati; un occhio di riguardo sarà riservato per i locali nei quali l’olio viene esaltato e per le dimore nelle quali si dorme tra gli ulivi. Ed ecco i produttori di olio, a ognuno dei quali viene riservato un ampio spazio di eccellenza per mettere in mostra caratteristiche e peculiarità”.

Ancora, le feste di piazza dedicate all’olio, eventi sentiti nel calendario in ogni parte della regione etra i cuochi, anche il nostro Gino Pesce, chef stellato dell’Acqua Pazza a Ponza.

“È molto bello associare l’inizio di una storia millenaria con l’inizio della storia di un prodotto”, scrive nella sua introduzione il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa: “Nel Lazio la storia degli etruschi, dei coloni greci, degli imperatori romani degli ordini religiosi (benedettini in primis) si incrocia in maniera indelebile con la storia degli ulivi, con la potenza di un prodotto, l’olio, che riesce a contenere in sé il meglio della terra”.

Ne abbiamo parlato con lui su Radio Immagine

IL PODCAST