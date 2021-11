Sezze, Lidano Lucidi sindaco della ex roccaforte rossa: “La fascia tricolore? Pesa poco, ma moralmente tantissimo”

SEZZE – “La sbornia è passata subito, ora bisogna lavorare”. In diretta dagli studi di Radio Immagine, con la sintesi necessaria, il sindaco di Sezze Lidano Lucidi ha restituito al pubblico di ascoltatori il racconto della città che sta ormai amministrando. Nominata la giunta, tenute per sé le deleghe più delicare, Spl e cimitero, ha voluto cominciare con un appello ai suoi concittadini: “La situazione del Covid va purtroppo peggiorando in tutta Italia e chiedo quindi di usare la massima attenzione. Nel primo consiglio comunale noi per primi siamo stati un po’ leggeri sotto questo punto di vista, chiedo scusa e me ne assumo la responsabilità. Abbiamo passato anni d’inferno ora è importante fare il necessario per uscire prima possibile dalla pandemia”.

Nella ex roccaforte rossa, di recente amministrata dal Pd, dove la politica è stata sempre fortemente polarizzata, un sindaco civico: “Secondo noi a Sezze è andata in crisi tutta la politica. Abbiamo quindi parlato alla gente, senza filtri, indipendentemente dalle posizioni ideologiche e questo ci ha premiato. La fascia tricolore? Fisicamente pesa pochissimo, ma il peso morale è tantissimo”, ci ha raccontato spiegando che il dialogo è aperto con l’opposizione, con l’ex primo cittadino Sergio Di Raimo e con Serafino di Palma “nel rispetto dei ruoli, ma senza battaglie preconcette”.

Intanto il rapporto con i sezzesi resta al primo posto come dimostra SezzeGram: “Tra poco lavoreremo nei comitati di quartiere per stare vicino ai cittadini fisicamente, ma lo avevamo detto, vogliamo cambiare anche la comunicazione istituzionale. SezzeGram ha avuto un successo eccezionale, in poche ore si sono iscritti in mille, è un progetto a costo zero per l’Ente. I cittadini riceveranno sul proprio cellulare (con Telegram) le informazioni utili, ordinanze, bandi, avvisi, ma sarà soprattutto a disposizione delle associazioni per promuovere a livello turistico le loro attività”.

