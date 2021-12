Canapa indiana con troppo Thc: maxisequestro e arresti alla periferia di Latina

LATINA – I carabinieri della Stazione di Borgo Podgora, coordinati dalla Procura di Latina, hanno arrestato nei giorni scorsi due 55enni del posto sorprendendoli in possesso di 60 chili di marijuana. Le indagini, svolte sotto la direzione della pm Giorgia Orlando, si erano concentrate su uno dei due, un disoccupato. Inizialmente il blitz nella sua abitazione non aveva dato risultati ma in seguito, grazie ad un’unità del Nucleo Cinofili, è stata scoperta l’intera scorta di droga essiccata e custodita in vari contenitori in un locale all’esterno della casa. Per buona parte della sostanza era prevista un’autorizzazione legata a un’impresa agricola di coltivazione di canapa, ma per 5 chili non esisteva alcuna documentazione. Da successivi accertamenti è emerso un tasso di Thc di molto superiore al valore consentito, motivo per il quale i militari hanno ipotizzato che quelle piante non fossero destinate all’industria tessile o alla macina, bensì al mercato di stupefacenti. Sono quindi scattati gli arresti domiciliari per l’uomo e per il titolare dell’azienda in questione, proprietario della sostanza.