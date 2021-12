Consegna mezzo chilo di cocaina a un ragazzo in zona pub: arrestato un 54enne di Latina

LATINA – E’ stato arrestato per aver ceduto ben mezzo chilo di cocaina a un ragazzo. A finire in carcere su disposizione del Gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario un 54enne del capoluogo già finito in manette in un’importante operazione antidroga nel 2013.

Il provvedimento eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e dalla Squadra Mobile della Questura di Latina, che hanno svolto le indagini, segue di dieci giorni il fermo del giovane che aveva preso in consegna l’ingente quantitativo di stupefacente venendo fermato poco dopo. La polvere bianca una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato notevoli guadagni alla criminalità locale.

Le indagini, coordinate dalla sostituta Daria Monsurrò della Procura della Repubblica di Latina, non sono chiuse.