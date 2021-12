LATINA – Pauroso schianto poco prima delle 14 alle porte di Latina, all’incrocio tra via Epitaffio e via Pantanaccio. Per cause da chiarire sono entrate in collisione una Qashqai e una 500 L, quest’ultima si è ribaltata a ridosso del marciapiede. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia e un’ambulanza del 118. Il conducente della Fiat è stato condotto al Goretti, al momento non si conoscono le sue condizioni.