Covid, altri due morti ad Aprilia e Cisterna. 152 casi di cui un terzo a Latina

LATINA – Un altro decesso ad Aprilia, uno a Cisterna e 152 nuovi casi di covid nel bollettino della Asl di Latina del 21 dicembre che segue giornate pesantissime sul fronte dei contagi da covid. Latina torna a sorpassare Aprilia, con 46 nuovi positivi che sono il dato più alto di oggi , seguita da Aprilia con 27 e Cisterna con 15 casi. Sempre alto il numero dei pazienti ricoverati al Goretti: cinque nelle ultime 24 ore.

Negli altri Comuni, a parte gli 11 casi di Sezze, i 9 di Pontinia e Priverno e i 7 di Sabaudia, la diffusione è capillare, ma senza criticità di rilievo: Cori 3 casi, Fondi 4, Formia 2, Gaeta 2, Itri 2, Lenola 1, Minturno 1, Monte San Biagio 1, Norma 1, Prossedi 1, Sermoneta 4, Sonnino 4, Terracina 2. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 92.

Al Goretti è a pieno ritmo la macchina organizzativa degli anticorpi monoclonali. E’ un via vai di ambulanze nella tensostruttura esterna all’ospedale (lato Via Guido Reni) dove si viaggia intorno alle 25 infusioni al giorno somministrate ai pazienti anziani o ai più fragili a rischio per patologia.

Quasi cinquemila i vaccini somministrati: di questi 269 prime dosi, 593 seconde e 4.076 dosi booster.

Con i contagi in crescita e il rischio di zona gialla a Capodanno, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza che impone, a partire da giovedì, l’obbligo per tutti i Comuni e in ogni luogo, della mascherina anche all’aperto. Divieto di feste in piazza il 31 sera.