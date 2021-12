Panettoni artigianali, tra i migliori d’Italia c’è quello di Lorenza Rizzi dedicato al Circeo

SAN FELICE CIRCEO – Il grande maestro pasticcere Igino Massari ha giudicato il suo panettone, tra i migliori d’Italia. Un importante riconoscimento oltre che una bella soddisfazione per Lorenza Rizzi, ideatrice del brand La Circe bio, pasticceria del Giardino del pane di Mezzomonte che raccogliendo l’eredità di famiglia, ha saputo andare oltre e quest’anno è stata tra i 15 finalisti della sezione “Tradizionale” del concorso nazionale “Panettone day 2021” , selezionata tra 146 partecipanti.

“La pasticcera – dicono dalla Pro Loco che ne ha dato notizia – ha omaggiato la sua terra dedicando la sua creazione a Circe: lo squisito dolce natalizio infatti, dal nome “Divinum terra di Circe”, racchiude in sé come uno scrigno prezioso le more, frutti che colorano i boschi del promontorio del Circeo, e il miele, prodotto d’eccellenza della nostra zona”.

Anche oggi, 5 dicembre, presso “Il Giardino del pane” (Via Litoranea 24), dalle 10.00 alle 18 sarà possibile degustare i panettoni di Lorenza Rizzi.