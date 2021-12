Natale del cuoco, cena di gala a Fondi con gli chef pontini

FONDI – C’è grande attesa per la cena di gala che lunedì 6 dicembre vedrà riunirsi a Fondi, le Berrette Bianche della provincia di Latina per celebrare il Natale del Cuoco. A far da cornice all’evento promosso e organizzato dal vicepresidente regionale e presidente provinciale della Fic Luigi Lombardi, il Metamorphòsi restaurant. Ospiti d’onore: il presidente nazionale della FIC Rocco Pozzulo, il Sindaco della città di Fondi Beniamino Maschietto, il direttore del MOF Roberto Sepe e la Stella Michelin Gino Pesce.

Un’edizione particolare ed emozionante che vedrà anche la consegna dei diplomi a cinque nuovi giovani bartender da parte dell’Accademia del Gusto e dall’anticipazione dei nominativi degli undici professionisti della provincia di Latina che il prossimo 13 dicembre si ritroveranno a Roma, presso la Camera dei Deputati, per ricevere il Collare del Collegium Cocorum attribuito dalla Federazione Italiana Cuochi agli chef con più di 45 anni di età che da oltre 25 anni contribuiscono con passione, sacrificio e impegno, alla crescita dell’inestimabile giacimento enogastronomico che tutto il mondo c’invidia. Tra loro: Giovanna Biasillo, Maria Cassetta, Rossella Nutolo, Roberto Grossi, Fausto Ferrante, Alessandro Salvador, Vincenzo Libertini, Antonio Iannella, Angelo Cencia, Mirko Granella ed Ettore Introcaso

L’occasione sarà utile per promuovere una raccolta fondi solidale per contribuire alle cure mediche di un giovane chef di Cisterna di Latina impegnato nella dura lotta contro il cancro.

In cucina ad affiancare l’executive chef del Metamorphòsi restaurant Giovanna Biasillo e il Suchi Master Michele Tammaro, una brigata d’eccezione composta da alcuni dei migliori interpreti della gastronomia laziale appartenenti all’Associazione Provinciale Cuochi Latina per l’esclusivo menù servito in sala dagli allievi dell’Istituto alberghiero Filosi di Terracina.

A tavola innovazione e tradizione con proposte intriganti e abbinamenti insoliti proposti da chef del calibro della Stella Michelin Simone Nardoni ( ristorante Essenza – Terracina), seguito dai maestri di cucina: Fausto Ferrante ( Ristorante Da Fausto – Fondi ), Francesco Capirchio (ristorante Lo Stuzzichino – Campodimele), Roberto Grossi ( Ristorante Evan’s Cassino), Claudio Mirabella ( Altró restaurant – Sperlonga) e Ferdinando Tammetta (Forno Tammetta – Fondi)

Partner dell’iniziativa il Mercato Ortofrutticolo di Fondi, che nell’anno internazionale della frutta e della verdura indetto dalla Fao, sta lavorando con il Comune di Fondi a un programma di iniziative concrete per lo sviluppo ed il rilancio di un’agricoltura e una cucina di qualità, sana e sostenibile.