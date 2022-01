Covid, 835 nuovi positivi e tre morti, due donne e un uomo di Latina, Fondi e Priverno

LATINA – Sono 835 i nuovi casi di positività al Covid emersi nelle scorse 24 ore a Latina e provincia e notificati nel report della Asl del 10 gennaio su circa 1000 tamponi eseguiti in strutture e drive- in pubblici e 1700 circa tamponi nelle farmacie. Al dato di oggi vanno aggiunte 47 positività che riguardano pazienti presenti sul territorio provinciale di Latina e qui diagnosticati, ma non residenti, per un totale di 882 casi giornalieri. Il tasso di positività è al 32,6%.

DECESSI – Il dato più pesante oggi riguarda i decessi: sono morti per il covid altri tre di pazienti di Latina, Fondi e Priverno. La più giovane è una donna del capoluogo di 65 anni, deceduta al Goretti; ci sono poi una donna di 85 anni di Priverno e un 94enne di Fondi. Sale così a 708 il numero dei pontini deceduti a causa del covid.

Nel bollettino anche 6 nuovi ricoveri, due pazienti sono stati trattenuti al Goretti e quattro trasferiti in altre strutture per carenza di posti letto.

NEI COMUNI – Il record di contagi resta a Latina con 257, 108 ad Aprilia, seguite da Fondi con altri 88 contagi, 52 a Formia. Ma è nei piccoli centri che l’incidenza sta salendo di più.