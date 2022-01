E’ nata Lavinia, figlia di Armando Macali e Gaia Scotti

LATINA – Del papà, Armando Macali avete letto qui altre volte, a raccontarci la sua appassionata e anche spericolata attività di biologo marino, nelle acque pontine come in Antartide. Oggi però, protagonista del viaggio più bello, quello della vita, non è lui, ma la sua primogenita.

E’ nata infatti poco dopo la mezzanotte del 28 gennaio, a Roma, al Cristo Re, la piccola Lavinia, figlia di mamma Gaia Scotti e di papà Armando Macali. Alla nascita pesava 2,8 kg per 51 cm di lunghezza e chi l’ha vista assicura che sta benissimo.

Un momento di gioia anche per i nonni di Latina, Paola Cerocchi e Giancarlo Macali, e ai nonni di Ponza, Giuseppe e Maria Scotti.

Felicitazioni a tutti!