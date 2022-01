Giornata della Memoria, a Latina il ricordo dei più coraggiosi con le Medaglie d’Onore

LATINA – Sono Vito Mastrangelo di Cisterna, Antonio Borghi e Armando Ferrera di Aprilia, Carmine D’Alessandro di Gaeta tutti e quattro appartenenti all’Esercito e poi Augusto Striano e Giosuè Avallone di Gaeta entrambi della Marina, Mario Giorgio Tremadio di Priverno dell’Aeronautica e Erasmo De Santis, unico civile, di Aprilia gli insigniti con la Medaglia d’Onore concessa dal Presidente della Repubblica e consegnata ieri dal Prefetto di Latina Maurizio Falco durante la cerimonia per la Giornata della Memoria 2022 che si è svolta in parco San Marco a Latina. A riceverla con commozione, figli e nipoti dei sette militari e del civile che si rifiutarono di obbedire agli scellerati ordini dei tedeschi e per questo, in tempi diversi, furono tutti deportati ad Auschwitz e a Dachau.

A loro e alla memoria del loro eroismo in un momento in cui non era facile essere coraggiosi, ha reso omaggio anche il sindaco di Latina Damiano Coletta che ha detto: “Quest’anno abbiamo celebrato il Giorno della Memoria in un luogo che racchiude un enorme significato: davanti al Monumento all’Inclusione di Parco San Marco, che fu inaugurato alla presenza del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. E lo abbiamo fatto ricordando che la Memoria è un valore che va coltivato quotidianamente, un impegno che dobbiamo prenderci tutti e trasferire alle nuove generazioni, affinché i giovani facciano la stessa cosa con le successive. Inclusione, tolleranza, dignità umana: da qui parte la costruzione di una società in cui orrori come l’olocausto non trovino alcuno spazio“.

La Giornata della Memoria è stata celebrata anche a Tufo di Minturno è stata scoperta una targa in memoria del brigadiere Liberato Saltarelli ucciso dai tedeschi nel dicembre del 1943 “in memoria dei caduti di tutte le stragi naziste”.

A Cisterna il sindaco Valentino Mantini ha voluto concedere due cittadinanze onorarie, una al Milite Ignoto e la seconda alla senatrice a vita Liliana Segre.

Ed è proprio alla senatrice a vita alla quale diversi comuni pontini hanno riconosciuto al cittadinanza onoraria per la sua storia simbolica di deportata ebrea sopravvissuta alla Shoah che nel 77esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz, sono arrivati insulti via social.

Lo sottolinea l’Anpi in una nota condannando le parole “gravemente offensive” espresse da un’associazione locale che si è celata dietro l’anonimato di Facebook, post poi rimosso. “L’uscita dimostra come ancora siamo lontani dalla comprensione storica ed è frutto dell’incapacità di esercitare empatia, di un odio sociale che troppe volte suscita ilarità e indifferenza. Di sicuro la cittadinanza di Pontinia, giovani e meno giovani, non si riconosce affatto in quella becera affermazione sgrammaticata e discriminante. Quanto accaduto ci fa rimboccare le maniche e ci sprona a continuare le nostre iniziative come A.N.P.I. di Pontinia e ne approfittiamo per invitare chiunque sia interessato a partecipare”, scrive l’Anpi locale.