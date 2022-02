Calcio, il Latina corsaro a Picerno: vince 2-0

LATINA – Prosegue lo splendido momento del Latina, vittorioso a Picerno nel match andato in scena questo pomeriggio per la 27esima giornata del campionato di serie C. La squadra di Di Donato ha centrato il terzo successo consecutivo in trasferta consolidando la sua posizione in zona playoff.

Dopo un avvio equilibrato e senza correre alcun rischio, i nerazzurri hanno sbloccato al 37’ grazie al goal di Jefferson, imbeccato da Sane. Nella ripresa i pontini si sono difesi bene e hanno sfiorato il raddoppio più volte, per poi chiudere sul definitivo 2-0 al 92’, con il decimo sigillo stagionale di Carletti.

Se è vero – come ha più volte ripetuto il tecnico Daniele Di Donato – che l’obiettivo minimo del Latina sono i 40 punti, ora la squadra di Di Donato è a -2.