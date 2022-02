Dalle visciole ai carciofi, Sezze vuole far conoscere le sue tipicità oltre i confini

SEZZE – Non solo carciofi e broccoletti, ma anche visciole, crostatine e amaretti solo per citare i più famosi. Sono tanti i prodotti da promuovere anche fuori dal territorio setino. Il sindaco di Sezze Lidano Lucidi chiama a raccolta le imprese del territorio e avvia una ricerca dei produttori delle tipicità inserite nell’elenco regionale per promuoverle tra quelle che parteciperanno al bando Bonus Lazio km0, a favore della filiera agroalimentare regionale per sostenere le attività di somministrazione, commerciali e artigianali, oltre alla filiera agricola del territorio regionale. Con la misura il Lazio ha messo a disposizione 10 milioni per rimborsare fino al 50 per cento a ristoranti, bar, pasticcerie, per l’acquisto di prodotti del Lazio a km 0.

“I nostri prodotti sono di qualità eccelsa e questa è una grande occasione per farsi conoscere anche fuori dal nostro territorio “, ha sottolineato il sindaco Lucidi intervenendo questa mattina su Radio Immagine al microfono di Domenico Ippoliti.

Il bando Bonus Km0 che sarà online da lunedì 7 febbraio (BONUSLAZIOKM0) prevede un contributo a fondo perduto a titolo di rimborso pari al 50% della spesa effettuata per l’acquisto di prodotti laziali DO, IG e PAT (elencati nel testo del bando), latte fresco bovino del Lazio, acque minerali e birre artigianali prodotte e imbottigliate nel Lazio. I beneficiari sono imprese con sede nel Lazio che abbiano come attività primaria uno dei 38 codici ATECO elencati nel bando, che comprendono attività di ristorazione (ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, ristorazione ambulante), alloggio (alberghi, agriturismi), produzione alimentare (panetteria, pasticceria, gelati), commercio al dettaglio di alimenti e bevande.