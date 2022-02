Gaeta, stabilimento ampliato abusivamente, scatta il sequestro

GAETA – La Guardia Costiera di Gaeta ha sequestrato alcuni immobili abusivi annessi ad uno stabilimento balneare a Sant’Agostino lungo la Flacca. Il provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cassino, dopo le indagini della Capitaneria, è stato notificato oggi. La struttura è finita nel mirino per aver ampliato abusivamente la propria superficie realizzando nuovi manufatti, nella fascia di arenile di 300 metri dalla battigia, sottoposta a tutela paesaggistica e ambientale.

Ieri un analogo sequestro a Terracina, nell’ambito di controlli sul demanio. L’attività della Guardia Costiera si rivolge a “fenomeni che possono arrecare danni all’ambiente marino, comprese le verifiche in prossimità di impianti di depurazione e corsi d’acqua che sfociano in mare”, si legge in una nota.