Tragico incidente a Pontinia, nell’auto ribaltata il giocatore del Latina Rugby Yuri Damin

LATINA – Tragico incidente stradale nella serata di giovedì a Pontinia dove un’auto si è ribaltata. A perdere la vita Yuri Damin, giocatore del Rugby Latina, aveva 23 anni e guidava la sua Nissan Juke mentre percorreva via San Isidoro a Mazzocchio quando ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada. Per il giovane di Fondi non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e il 118.

Cordoglio è stato espresso in una nota dal Club: “Ci ha lasciato uno dei nostri giovani ragazzi Yuri Damin, che ha militato prima nelle giovanili e appena diciannovenne nella nostra Senior. Un giovane pieno di vita, uno di quelli la cui semplicità e vivacità si fanno notare positivamente all’ interno di un Club ….uno di quelli pronti a fare squadra e a creare gruppo! Ciao Damin, la tua forza e voglia di vivere rimarrà con noi e per noi un esempio”. Yuri lascia i genitori Monica e Mario e la sorella Julia.

Un altro grave incidente si è verificato lungo la Pontina, nel territorio di Sabaudia. Un’auto, con a bordo tre persone, è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro la rotonda che si trova all’altezza di Borgo San Donato. Sul posto le pattuglie dei carabinieri e una squadra di vigili del fuoco, oltre a diversi mezzi del 118 che hanno soccorso le tre persone ferite che si trovavano a bordo del veicolo, tutte di nazionalità indiana.