Il sindaco Coletta presenta la neo Segretaria Comunale, Simona Manzo

LATINA – Ha preso servizio ufficialmente da due giorni la nuova Segretaria Generale del Comune di Latina Simona Manzo, nominata con decreto (n. 4 del 10/02/2022 e con decorrenza 14 febbraio 2022) del sindaco Damiano Coletta. Questa volta, anche su richiesta delle altre forze politiche, il primo cittadino ha deciso di tenere distinti i ruoli di Segretario e di Direttore Generale prima assommati nella figura della dottoressa Rosa Iovinella che ha lasciato Latina per avanzare carriera andando a ricoprire l’alto incarico al Comune di Torino.

“Al termine della selezione svolta, abbiamo individuato nella dottoressa Manzo quelle caratteristiche che consideriamo necessarie, di rigore e di attenzione alle norme e alle regole, in una fase delicata dal punto di vista politico-amministrativo”, ha detto il sindaco Coletta sottolineando che il ruolo svolto dalla figura del Segretario Comunale è di garanzia per L’Ente e dunque anche per tutta la collettività e augurando buon lavoro alla Segretaria.

“Sono al servizio delle istituzioni, confido di poter dare un contributo concreto e di lasciare un buon segno. Ma meglio parleranno i fatti” – ha detto la neo Segretaria dicendosi onorata di poter servire un Comune importante come quello di Latina.

Quanto alla nomina del prossimo Direttore Generale (ruolo che ad interim sarà ricoperto comunque dalla dottoressa Manzo), il sindaco Coletta ha spiegato che si attenderà l’approvazione del bilancio previsionale dell’Ente e poi si avvierà l’iter secondo le procedure previste.

I COMPITI – I compiti del Segretario Generale sono di partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; spetta al segretario inoltre esprimere il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi; può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente; ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.