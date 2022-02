L’assessore D’Amato positivo al Covid: “Solo un po’ di mal di gola”

Dopo due anni di pandemia anche l’assessore regionale alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato è risultato positivo al Covid19. Lo racconta lui stesso con un post sottolineando : “Purtroppo sono appena risultato positivo. Mi sono subito isolato e continuo il lavoro in collegamento da remoto con i miei collaboratori e l’Unità di Crisi. Sto bene, non ho febbre solo un po’ di mal di gola”. Ed è proprio questa la sintomatologia avvertita dalla stragrande maggioranza della popolazione vaccinata con le tre dosi contagiata dalla variante Omicron.

Era stato proprio D’Amato ieri a fare il punto sugli ultimi dati rimarcando: “Chi non è vaccinato rischia la vita”. In questo momento anche nel Lazio e in provincia di Latina si assiste a un calo del numeri di casi positivi ma purtroppo resta elevato il numero di decessi. 9.161 sono i nuovi contagi registrati, tasso di positività scende così al 9.3%. Sono 23 invece le vittime e tra queste una donna in provincia di Latina, ad Aprilia, aveva 65 anni e non era vaccinata.

E proprio per spingere ulteriormente sulla campagna vaccinale è in corso oggi un nuovo open day rivolto ai ragazzi al di sopra dei 12 anni. In provincia di Latina i centri a disposizione sono l’Ex Rossi Sud in via dei Monti Lepini a Latina e il Centro Commerciale Itaca a Formia. Si potrà accedere senza prenotazione e i minorenni aderenti dovranno essere accompagnati dai genitori.

A Sezze invece è stato inaugurato grazie alla disponibilità dei medici di Famiglia un hub vaccinale all’interno della Casa della Salute (nella foto D’Amato a Latina con la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli, il prefetto Maurizio Falco e il sindaco di Latina Damiano Coletta).